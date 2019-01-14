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Еврокомиссия гармонизирует использование радиочастот для 5G

Еврокомиссия гармонизирует использование радиочастот для 5G

Европейская комиссия объявила о решении гармонизировать использование радиочастот в диапазоне 3.4-3.8 ГГц с целью ускорить введение в Европе связи следующего поколения 5G.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

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«Такая гармонизация позволит странам-членам реорганизовать упомянутые частоты и использовать их для введения технологии 5G до 31 декабря 2020 года, как это предусмотрено новыми телекоммуникационными правилами ЕС. Это решение основано на принципе «нейтральности технологий и услуг», что означает, что операторы не будут иметь обязательства использовать указанные частоты исключительно для 5G », – говорится в сообщении.

Еврокомиссия отмечает, что гармонизация частот не исключает продолжения пилотных проектов использования для 5G других частот (700 МГц и 26 гГц), как и для уже гармонизированного частотного спектра ниже 6 гГц.

По материалам УКРИНФОРМ
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