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Глава ВТО предупредил о "темных веках" без свободной торговли

Глава ВТО предупредил о "темных веках" без свободной торговли

Выступая на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо предупредил, что мировая экономика погрузится в “темные века” без свободной торговли.

“Если ВТО и глобальная торговая система вне игры, мы находимся в тёмных веках, я вам это гарантирую”, – сказал Азеведо.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп нарушил послевоенную тенденцию к все более свободной мировой торговле, введя налоги на сталь, алюминий и сотни китайских импортных товаров.

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Еврокомиссар по торговле Сесилия Малмстрем предупредила об “угрозах” свободной торговле.

Относительно Америки она заявила, что “есть страны, которые действуют самостоятельно, игнорируя глобальные правила и подрывая глобальную торговую систему”.

В то же время она подчеркнула, что мир не прекратил движение в сторону свободной торговли, отметив, что 11 стран Тихоокеанского региона заключили региональный торговый пакт даже после того, как Трамп вышел из соглашения в 2017 году, и что ЕС недавно заключил торговые соглашения с Японией, Канадой и другими странами.

По материалам УНН
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