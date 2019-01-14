Глава ВТО предупредил о "темных веках" без свободной торговли

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Выступая на встрече в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, генеральный директор Всемирной торговой организации Роберто Азеведо предупредил, что мировая экономика погрузится в “темные века” без свободной торговли.
“Если ВТО и глобальная торговая система вне игры, мы находимся в тёмных веках, я вам это гарантирую”, – сказал Азеведо.
Отмечается, что президент США Дональд Трамп нарушил послевоенную тенденцию к все более свободной мировой торговле, введя налоги на сталь, алюминий и сотни китайских импортных товаров.
Читайте также: ВТО опасается негативных последствий текущего тренда на торговые войны для глобальной экономики
Еврокомиссар по торговле Сесилия Малмстрем предупредила об “угрозах” свободной торговле.
Относительно Америки она заявила, что “есть страны, которые действуют самостоятельно, игнорируя глобальные правила и подрывая глобальную торговую систему”.
В то же время она подчеркнула, что мир не прекратил движение в сторону свободной торговли, отметив, что 11 стран Тихоокеанского региона заключили региональный торговый пакт даже после того, как Трамп вышел из соглашения в 2017 году, и что ЕС недавно заключил торговые соглашения с Японией, Канадой и другими странами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как за 4 года изменились цены на основные продукты питанияВчера, 20:00 - 2215 30
Швейцария разработает аналог SWIFT, чтобы обойти санкции США против Ирана13 ч. назад - 1405 17
Рева прокомментировал "завышенные" платежки за газ7 ч. назад - 1239 14
Украинцам обещают подорожание интернета на четверть7 ч. назад - 1594 11
Смолий прокомментировал возможность нового "банкопада" в Украине5 ч. назад - 1508 9
В Apple выпустили финальную версию iOSВчера, 22:30 - 2584 1
Xiaomi показала свой первый складной смартфон (видео)Вчера, 23:00 - 1927 3
Украинцам обещают подорожание интернета на четверть7 ч. назад - 1594 11
В Украине повысили размер суточных на командировку6 ч. назад - 1593 1
Смолий прокомментировал возможность нового "банкопада" в Украине5 ч. назад - 1508 9
Компания Boeing провела первые испытания летающего такси10 ч. назад - 266
Huawei анонсировала 5G-смартфонВчера, 12:10 - 945
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2296
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4457 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10580 4