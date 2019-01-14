ЕС готов отложить дату Brexit до мая - Курц

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Европейский союз готов отложить дату выхода из блока, но не позднее выборов в Европейский парламент, назначенных на май. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
“В Великобритании знают, что Европейский Союз готов сделать все, чтобы избежать жесткого Brexit, также готов в случае необходимости отложить дату вывода войск, но, конечно, и Великобритания также должна этого хотеть” – сказал Курц на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Отметим, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что предложение отложить Brexit не решит ситуацию, в том числе в дальнейших переговорах с ЕС.
Напомним, главный переговорщик по Brexit со стороны ЕС Мишель Барнье заявил, что Британия должна выплатить компенсацию после Brexit даже в случае отсутствия сделки.
Британский парламент разрабатывает несколько законопроектов, которые дадут возможность избежать неупорядоченного выхода страны из Европейского союза. Одна группа парламентариев работает над предложением о продолжении переговоров с Евросоюзом. В то же время группа представителей Консервативной партии работает над законопроектом, который прекратит действие заявления о Brexit, что позволит Британии выиграть время.
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