В Китае разработали мощную зарядку для электромобилей

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В Китае презентовали систему высокоскоростной зарядки электромобилей мощностью 900 кВт, являющейся логическим развитием национального стандарта GB/T.
Об этом сообщает elektrovesti.
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На сегодняшний день это самая мощная зарядная станция в мире.
Наиболее очевидное отличие новой зарядной системы от существующих – специальный электрический разъем, разительно отличающийся от японского CHAdeMO и европейского CCS. Кроме того, китайская разработка имеет максимальную мощность, достигающую 900 кВт.
Новая система позволяет значительно ускорить процесс зарядки батарей большой емкости. В особенности, когда речь идет о дальних поездках с заездами на специализированные электрозарядные станции.
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