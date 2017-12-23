Volkswagen откроет 2800 станций электрозарядки к 2019 году

Автогигант вложит в строительство станций заправки электрокаров $2 млрд, почти половину этих денег получит Калифорния, пишет Engadget.

Volkswagen подписал соглашение об открытии сети электрозаправок в США. К июню 2019 года компания Electrify America, принадлежащая VW, пообещала установить 2800 станций зарядки для электрокаров в 17 крупнейших городах Америки. Это обойдется автопроизводителю в $2 млрд, и $800 тысяч из них получит Калифорния.

На первый взгляд, это огромные деньги, но они кажутся мелочью на фоне штрафа в $20 млрд, который Volkswagen вынужден был заплатить из-за «дизельного скандала» в феврале 2017 года.

Кстати, Tesla тоже обещала к концу года установить 10 000 своих суперчарджеров. Хотя, ранее на установку 5400 станций у нее ушло около пяти лет. Первые из вновь построенных суперчарджеров открылись в ноябре и уже приступили к работе. Кроме того, компания говорила, что увеличит сеть обычных электрозаправок (Destination Charging) с 9000 до 15 000 в этом году.