Volkswagen откроет 2800 станций электрозарядки к 2019 году

Автогигант вложит в строительство станций заправки электрокаров $2 млрд, почти половину этих денег получит Калифорния, пишет Engadget.
Volkswagen подписал соглашение об открытии сети электрозаправок в США. К июню 2019 года компания Electrify America, принадлежащая VW, пообещала установить 2800 станций зарядки для электрокаров в 17 крупнейших городах Америки. Это обойдется автопроизводителю в $2 млрд, и $800 тысяч из них получит Калифорния.
На первый взгляд, это огромные деньги, но они кажутся мелочью на фоне штрафа в $20 млрд, который Volkswagen вынужден был заплатить из-за «дизельного скандала» в феврале 2017 года.
Кстати, Tesla тоже обещала к концу года установить 10 000 своих суперчарджеров. Хотя, ранее на установку 5400 станций у нее ушло около пяти лет. Первые из вновь построенных суперчарджеров открылись в ноябре и уже приступили к работе. Кроме того, компания говорила, что увеличит сеть обычных электрозаправок (Destination Charging) с 9000 до 15 000 в этом году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ14 ч. назад - 2667 24
Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт12 ч. назад - 14575 16
С начала 2018 года портовые тарифы уменьшатся на 20%5 ч. назад - 231 4
Ровно два слоя графена смогут остановить пулю18 ч. назад - 3364 4
Илон Маск показал мощнейшую ракету Falcon Heavy57 мин. назад - 239 3
Каждый украинец заплатил 3 тысячи гривен за спасение ПриватБанка - эксперт12 ч. назад - 14575 16
Dragon Capital спрогнозировал курс гривны в 2018 году8 ч. назад - 3973
Ровно два слоя графена смогут остановить пулю18 ч. назад - 3364 4
Украинцы начали получать вдвое меньше субсидий на оплату ЖКУ14 ч. назад - 2667 24
Microsoft удалила Chrome из Windows Store из-за безопасности и надёжности19 ч. назад - 2302
Изобретено «вечное» стекло для смартфоновВчера, 15:10 - 1364
Российские учёные научились дышать жидкостью21.12.2017, 15:10 - 3043 18
Капсула Hyperloop One установила новый рекорд скорости20.12.2017, 15:10 - 1974 6
Самый большой в мире самолет впервые выкатили на взлетную полосу (фото, видео)19.12.2017, 15:10 - 5315 2
В Китае запустили крупнейшую в мире плавучую фотоэлектростанцию (видео)18.12.2017, 15:10 - 1744 1
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Українці почали отримувати вдвічі менше субсидій на...Обговорення статей
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обмРинок нерухомості
Позики під заставуРозміщення коштів