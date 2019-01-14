С начала февраля во Львове вырастет стоимость проезда в городских автобусах до 7 грн.

Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Сергей Бабак.

Львовский горсовет рассмотрит решение о повышении стоимости проезда на заседании в пятницу, 25 января, оно вступит в силу после публикации в прессе – ориентировочно 1-2 февраля.

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По словам Бабака, экономически обоснованный тариф сейчас составляет 8,21 грн. Он добавил, что согласно законодательству, органы местного самоуправления устанавливают тарифы на автобусные перевозки, и тариф должен быть экономически обоснован.

По его словам, если установлен меньший тариф – разницу должны компенсировать перевозчикам. “У нас на компенсацию предусмотрены средства в бюджете. Мы понимаем, что цены довольно часто являются неподъемными, составляющие тарифа подорожали, запчасти и топливо и так далее”, – сообщил Бабак.

Чиновник отметил, что горсовет будет компенсировать разницу в стоимости из городского бюджета: на это, а также на бесплатную перевозку пенсионеров и людей с инвалидностью в бюджете города заложено 240 млн гривен. Правда, речь идет не только об автобусах, но и о других видах общественного транспорта.

Бабак добавил, что городской совет не планирует в ближайшие месяцы повышать стоимость проезда в электротранспорте.