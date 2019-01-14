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Под Киевом подорожает проезд в маршрутках

Под Киевом подорожает проезд в маршрутках

C 1 февраля плата за проезд в маршрутках Белой Церкви Киевской области будет стоить 7 гривен вместо 5.

“Причиной повышения стало увеличение размера минимальной заработной платы и расходов перевозчиков на топливо и обслуживание автомобилей. При этом перевозчик обязан бесплатно перевозить льготную категорию пассажиров и обновлять подвижной состав”, – говорится в сообщении.

Кроме того, планируется установить новый тариф на проезд в городском электротранспорте. При покупке у водителя или кондуктора стоимость разового билета составит 5 гривен, в стационарной кассе – 4 гривны.

По материалам Вести
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