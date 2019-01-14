TIU Canada: У Украины есть все шансы стать самой динамичной экономикой мира

Украина после проведения институциональных реформ и демократических выборов может в течение следующих лет стать одной из наиболее динамичных экономик мира.

Такое убеждение высказал председатель правления энергетической компании TIU Canada Майкл Юркович в ходе дискуссии на тему “Сделаем планету великой снова: используя возобновляемую энергию”, состоявшейся под эгидой Украинского дома в Давосе.

“С тех пор, как мы синхронизировали законодательство в сфере возобновляемой энергии с правилами рынка электроэнергии, по которым Европейский Союз сейчас работает с Канадой, мы увидели, что многие кампании-производители идут в Украину. Главный вопрос – почему Украина и почему сейчас? А именно потому, что сейчас там происходят рыночные реформы. Страна способна заключать энергетические контракты с крупными компаниями-производителями, такими как Toyota или Mitsubishi. Такие крупные компании чувствуют себя комфортно, приходя на этот рынок, потому что сейчас они уже они могут оперировать в Украине точно так же, как где-нибудь в Монтане или в Огайо”, – сказал руководитель канадской компании.

Он отметил, что для крупного бизнеса ключевое послание на сегодня заключается в том, что Украина открыта для бизнеса. Несмотря на все трудности, страна выстояла в войне, преодолела системное падение в банковском секторе и обесценивание капиталов и снова вошла в круг наиболее перспективных для бизнеса стран, подчеркнул канадский бизнесмен.

По оценке Юрковича, индустрия возобновляемой энергетики в Украине процветает, она увеличилась вдвое благодаря прямым инвестициям и международным компаниям. Преимуществом также является то, что Украина сейчас использует лучший опыт, накопленный в мире, лучшее законодательство, лучшие институциональные знания, она развивает деловую среду, которая работает ради инвесторов, отметил он.

“Я провел исследование в качестве одного из ключевых институциональных инвесторов. Развитие и стабильность создают основу для хорошей экономики. Мы можем наполнить эту страну энергией, и она станет одним из крупнейших промышленных “ренессансов” в мире. Убежден, что после выборов, после институциональных изменений и адаптации законодательства с европейским, эта страна станет одной из наиболее динамично развивающихся экономик. Я буду на этом форуме ежегодно, мы будем продолжать оценивать это развитие. Поэтому гарантирую, что это будет история, которую вы позже будете рассказывать своим детям”, – сказал Юркович.