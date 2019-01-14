НБУ не будет наказывать банки за нарушение МСФО

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Национальный банк Украины не будут применять к банкам мер воздействия за нарушение требований, связанных с переходом на Международный стандарт финансовой отчетности МСФО 16 “Аренда”.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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“Национальный банк Украины не будет применять к банкам мер воздействия за нарушения с 1 января по 31 марта 2019 года (включительно) требований нормативно-правовых актов и нормативов деятельности банков, если такие нарушения связаны с переходом на Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 16 “Аренда”, – сообщили в пресс-службе.
Соответствующее постановление Правления Национального банка № 22 “Об отдельных вопросах, связанных с введением Международного стандарта финансовой отчетности 16 “Аренда” от 21 января 2019 года позволит сделать постепенный переход банков Украины на МСФО 16, отметили в Нацбанке.
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