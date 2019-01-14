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Horizon Capital инвестирует $200 млн в Украину

Horizon Capital инвестирует $200 млн в Украину

Компания Horizon Capital инвестирует 200 млн долларов в украинские экспортно-ориентированные компании.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального инвестиционного совета.

Как отмечается, в ходе заседания Национального инвестсовета в Давосе Horizon Capital собрала ориентированный на Украину $200-миллионный фонд Emerging Europe Growth Fund III, в создании которого приняли участие новые и уже существующие частные и институциональные инвесторы.

“Реализовав свою первоочередную цель в 150 млн долларов, EEGF III стал самым крупным за последние 10 лет фондом прямых инвестиций в Украину”, – говорится в сообщении.

“Фонд имеет целью поддержать экспортно-ориентированные украинские компании, работающие прежде всего в сфере IT, а также сельского хозяйства, легкой промышленности и производства продуктов питания”, – сообщает пресс-служба.

Кроме того, фонд планирует инвестировать в компании, работающие в сегментах e-commerce, здравоохранения, фармацевтики, потребительских товаров и финансовых услуг.

Согласно сообщению, размер инвестиций на каждую отдельную компанию составит 5-20 млн долларов, которые будут инвестированы в следующие 2-3 года.

“Якорным инвестором фонда стал Western NIS Enterprise Fund, также в EEGF III привлечены средства ЕБРР, FMO, IFC, PROPARCO, DEG, IFU. Кроме того, треть фонда составили средства фондов, семейных офисов и других частных инвесторов”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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