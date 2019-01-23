В Китае запустили «Карту злостных неплательщиков»

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В КНР появилось приложение, позволяющее узнавать, не находится ли поблизости человек, задолжавший деньги.
Об этом сообщает китайская государственная газета China Daily.
Так, приложение под названием «Карта злостных неплательщиков» уже доступно жителям провинции Хэбэй.
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«Карта злостных неплательщиков» является частью жесткой системы социального рейтинга, предназначенной для определения уровня благонадежности граждан. Система является расширением кредитного рейтинга и станет обязательной уже к 2020 году.
Получить «Карту злостных неплательщиков» можно через популярнейший в Китае сервис для общения WeChat. С ее помощью можно узнать, есть ли в радиусе 500 м кто-то, кто должен деньги. Более того, приложение показывает точное местоположение должника. Предоставляет ли оно фотографии, имена или какие-либо другие данные должников, неизвестно. Также непонятно, какую сумму и кому нужно задолжать, для того чтобы попасть на «Карту злостных неплательщиков».
Как пишет China Daily, приложение позволит пристыдить должников, способных выплатить долг, но не делающих этого. Правда, на каких основаниях будет определяться платежеспособность, газета не уточняет.
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