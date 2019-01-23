Миллиард людей лишены доступа к электроэнергии

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Один миллиард людей на земном шаре не имеют доступа к электроэнергии.
Об этом во время выступления на Всемирном форуме в Давосе заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль.
“Один миллиард людей на Земле все еще не имеют доступа к электроэнергии. Африка до сих пор не обеспечена электроэнергией, что позорно. Еще не так давно отрицательной была и статистика в Индии, но руководству удалось и достаточно быстро этот вопрос решить, и предоставить доступ к электроэнергии сотням миллионов людей”, – отметил он.
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Бироль также заявил, что энергетическое будущее мира заключается в развитии, экологическом производстве и экономном потреблении электроэнергии.
“И верю, что электроэнергия является бесспорным будущим глобальной энергетической системы на долгие годы в будущем. Бесспорно, нам нужны газ, нефть, так же как уголь, энергетические возобновляемые источники и другие. Но пока мир движется в сторону электроэнергии”, – сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства.
Также он призвал переходить на производство электроэнергии экологическими методами, даже несмотря на его высокую стоимость.
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