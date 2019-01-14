Доходы от транзита газа превысили расходы на его импорт - Коболев (инфографика)

По итогам 2018 года доходы от транзита газа через территорию Украины превысили расходы на его импорт на полмиллиарда долларов.

Об этом сообщил глава “Нафтогаза Украины” Андрей Коболев.

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Согласно инфографике, в 2014 году импорт газа обошелся Украине на 4,7 млрд долларов дороже, чем его транзит.

“Когда россияне говорят о восстановлении “баланса интересов”, или “нулевом сценарии” – полезно держать перед глазами эту картину. На самом деле россиян интересует возвращение в прошлое, когда Украина находилась в полной финансовой и политической зависимости. Но времена изменились. Надеюсь – безвозвратно”, – отметил Коболев.