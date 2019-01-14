Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 239 0

Стало известно, куда были направлены деньги от МВФ

Стало известно, куда были направлены деньги от МВФ

Президент Петр Порошенко заявил, что средства, выделенные Украине Международным валютным фондом, были направлены на усиление золотовалютных резервов государства.

“У нас уже и золотовалютные резервы больше, чем в начале войны. Кто-то спрашивает, а где же деньги МВФ? Так, деньги МВФ были все до единой копейки положены в золотовалютные резервы”, – отметил Порошенко.

Читайте также: В МВФ назвали главные задачи для Украины в год виборов

По словам Президента, это было сделано для того, чтобы обеспечить стабильность национальной валюты, курса и уверенности инвесторов в стабильности экономики Украины.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина