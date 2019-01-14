Стало известно, куда были направлены деньги от МВФ

Президент Петр Порошенко заявил, что средства, выделенные Украине Международным валютным фондом, были направлены на усиление золотовалютных резервов государства.

“У нас уже и золотовалютные резервы больше, чем в начале войны. Кто-то спрашивает, а где же деньги МВФ? Так, деньги МВФ были все до единой копейки положены в золотовалютные резервы”, – отметил Порошенко.

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По словам Президента, это было сделано для того, чтобы обеспечить стабильность национальной валюты, курса и уверенности инвесторов в стабильности экономики Украины.