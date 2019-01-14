Маршрут поезда Прага-Краков продлят в Украину

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Чешский частный оператор пассажирских перевозок Leo Express планирует в декабре 2019 года запустить первый поезд от границы Украины в Прагу через Краков.
Об этом сообщают журналисты портала Rynek kolejowy.
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Предполагается, что поезда будут ходить четыре раза в день и обеспечат движение пассажиров между Львовом и Прагой, хотя отправной точкой будет пограничная станция.
Чешский перевозчик намерен воспользоваться растущим интересом граждан Украины к поездкам в страны Евросоюза.
Администрация железнодорожного транспорта Польши уже получила от Leo Express информацию о запланированных рейсах по маршруту Прага-Медика-Прага. Чешский оператор намерен осуществлять перевозки по маршруту, начиная с 11 декабря 2019 года, и до 10 декабря 2024 года. Также заявлено о намерении выполнять рейсы до четырех раз в день семь дней в неделю.
Кроме того, в Leo Express видят приоритетом продолжение маршрута на территорию Украины – к приграничной станции Мостиска в Львовской области. Но для этого частный оператор должен решить вопрос о возможности доступа на украинскую ж/д инфраструктуру с УЗ и решить порядок осуществления пограничного контроля с Госпогранслужбой Украины.
Отмечается, что колея европейского стандарта 1435 мм заходит в Львовской области как раз до станции Мостиска-1.
Согласно планам Leo Express, с центрального вокзала Праги поезда будут отправляться в 08:09, 10:09, 12:09 и 16:09 По местному времени, через 6 часов 40 минут – прибывать в Краков, еще 2 часа 40 минут займет поездка до Перемышля, и еще 34 минуты – до конечной станции. Итого общее время поездки должен будет занять 9 часов 45 минут. В обратном направлении отправление поездов планируется в 23:16, 1:38, 6:38 или 9:38.
Кстати, за границей иногда выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала Finance.ua легко выбрать себе карту для поездки за границу.
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