Приватбанк планирует заработать более 9 миллиардов прибыли

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За 2018 год Приватбанку удалось заработать 11,7 миллиардов гривен, а в этом году банк намерен получить более 9 миллиардов чистой прибыли.
Об этом заявил глава правления Приватбанка Петр Крумханзл.
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«Прибыль ПриватБанка составила 11,7 млрд грн. Эта цифра важна для нас. Это результат работы команды банка, она сделала отличную работу. Это самый лучший результат с экономического кризиса, с начала войны», — подчеркнул Крумханзл.
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