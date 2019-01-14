Приватбанк планирует заработать более 9 миллиардов прибыли

За 2018 год Приватбанку удалось заработать 11,7 миллиардов гривен, а в этом году банк намерен получить более 9 миллиардов чистой прибыли.

Об этом заявил глава правления Приватбанка Петр Крумханзл.

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«Прибыль ПриватБанка составила 11,7 млрд грн. Эта цифра важна для нас. Это результат работы команды банка, она сделала отличную работу. Это самый лучший результат с экономического кризиса, с начала войны», — подчеркнул Крумханзл.