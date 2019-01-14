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Государственный Приватбанк работает над финансовым ассистентом Приват24. Об этом сообщил руководитель электронного бизнеса Приватбанка Сергей Харитич.
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Голосовой помощник Google Assistant в «Приват24» будет рассказывать о курсах валют, количестве средств на счету.
С его помощью можно будет пополнить мобильный телефон и перевести деньги на карту.
По словам Харитича, сейчас ожидается, когда Google официально добавит поддержку украинского языка. В компании надеются, что запуск голосового помощника состоится до конца 2019 года.
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