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Приватбанк работает над финансовым ассистентом

Приватбанк работает над финансовым ассистентом

Государственный Приватбанк работает над финансовым ассистентом Приват24. Об этом сообщил руководитель электронного бизнеса Приватбанка Сергей Харитич.

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Голосовой помощник Google Assistant в «Приват24» будет рассказывать о курсах валют, количестве средств на счету.

С его помощью можно будет пополнить мобильный телефон и перевести деньги на карту.

По словам Харитича, сейчас ожидается, когда Google официально добавит поддержку украинского языка. В компании надеются, что запуск голосового помощника состоится до конца 2019 года.

По материалам Минфин.com.ua
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