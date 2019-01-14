Минфин запускает единый счет для таможенных платежей

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Министерство финансов Украины сообщило, что с 16 апреля все предприятия, которые осуществляют международную деятельность и торговлю, будут уплачивать таможенные платежи на единый счет в Казначействе. Сейчас же каждая таможня имеет собственный счет, что создает неудобства для бизнеса.
В то же время с 23 января 2019 года единый казначейский счет для таможенных платежей в тестовом режиме будет работать для Киевской городской и областной таможен. С 18 февраля до 15 марта — тестовый режим работы счета для таможен будет действовать также для остальных украинских таможен.
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«С 16 марта до 15 апреля продлится переходный период введения ЕКС (единый казначейский счет), когда уплачивать таможенные платежи можно будет как на старые, так и на новые счета. С 16 апреля 2019 года «единый счет» будет использоваться всеми предприятиями в обязательном порядке», — говорится в сообщении Минфина.
В Минфине сообщают, что введение единого счета должно упростить условия ведения бизнеса для экспортеров и импортеров.
«Введение Единого казначейского счета для уплаты таможенных платежей позволит существенно сократить время на прохождение таможенного оформления, четко регламентирует процедуру перечисления в госбюджет платежей, вносимых во время таможенного контроля, а также будет способствовать ведению бизнеса в Украине», — сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов.
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