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Киев потратит 2,3 млрд грн на программу безопасности дорожного движения

Киев потратит 2,3 млрд грн на программу безопасности дорожного движения

Депутаты Киевсовета поддержали целевую программу по безопасности дорожного движения до 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

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Финансирование программы, рассчитанной на четыре года, составляет 2,37 миллиарда гривен. Половину этих средств – 1,07 миллиарда – предоставляет Европейский инвестиционный банк. Остальные средства будут предусмотрены в городском бюджете.

Сейчас по количеству летальных исходов Киев опережает большинство европейских городов. За 2017 год смертность на дорогах по сравнению с 2016 годом выросла почти на 48%.

Реализация программы будет способствовать уменьшению случаев превышения скорости, количества нетрезвых водителей, умышленных нарушений правил движения и т.д.

В частности, на улучшение ситуации на аварийно-опасных участках до 2022 года планируется потратить 58 млн грн.

292,6 млн грн заложено на строительство светофоров; 8,3 млн грн – на обустройство тротуаров и пешеходных переходов для людей с инвалидностью.

В планах – строительство элементов благоустройства на автодорогах и модернизация перекрестков. На это будет потрачено более 96 миллионов гривен.

Депутаты надеются, что благодаря программе количество смертельных случаев в 2020 году сократится на 30% по сравнению с 2015 годом.

По материалам Хмарочос
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