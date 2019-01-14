Киев потратит 2,3 млрд грн на программу безопасности дорожного движения

Депутаты Киевсовета поддержали целевую программу по безопасности дорожного движения до 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

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Финансирование программы, рассчитанной на четыре года, составляет 2,37 миллиарда гривен. Половину этих средств – 1,07 миллиарда – предоставляет Европейский инвестиционный банк. Остальные средства будут предусмотрены в городском бюджете.

Сейчас по количеству летальных исходов Киев опережает большинство европейских городов. За 2017 год смертность на дорогах по сравнению с 2016 годом выросла почти на 48%.

Реализация программы будет способствовать уменьшению случаев превышения скорости, количества нетрезвых водителей, умышленных нарушений правил движения и т.д.

В частности, на улучшение ситуации на аварийно-опасных участках до 2022 года планируется потратить 58 млн грн.

292,6 млн грн заложено на строительство светофоров; 8,3 млн грн – на обустройство тротуаров и пешеходных переходов для людей с инвалидностью.

В планах – строительство элементов благоустройства на автодорогах и модернизация перекрестков. На это будет потрачено более 96 миллионов гривен.

Депутаты надеются, что благодаря программе количество смертельных случаев в 2020 году сократится на 30% по сравнению с 2015 годом.