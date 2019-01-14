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Китай вложил $36 млрд в угольные электростанции на фоне борьбы с вредными выбросами

Китай вложил $36 млрд в угольные электростанции на фоне борьбы с вредными выбросами

По данным Института экономики энергетики и финансового анализа (IEEFA), в прошлом году Китай инвестировал $36 млрд в угольные электростанции, строящиеся в 23 странах мира.

Благодаря этому Китай стал мировым лидером по капиталовложениям в эту отрасль энергетики, в то время как большинство банков финансирования развития ограничивают или полностью отказываются от подобных инвестиций. Это идет вразрез с обязательствами стран по сокращению вредных выбросов и расширению использования возобновляемых источников энергии.

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Самые крупные проекты, связанные с углем, при поддержке китайских инвестиций реализуются в Южной и Юго-Восточной Азии. На первом месте по объему полученных инвестиций стоит Бангладеш, далее – Вьетнам, Южная Африка, Пакистан и Индонезия.

По материалам Коммерсантъ
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