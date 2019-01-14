Китай назвал три главных направления для инвестиций в будущее

Власти КНР поставили новые технологии в один ряд по значимости с транспортом, здравоохранением и образованием.

Ожидается, что страна вложит в приоритетные инновационные отрасли сотни миллиардов юаней.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР назвал пять главных направлений для инвестирования в 2019 году. В список вошли как традиционные логистика, транспорт, образование и здравоохранение, так и новый блок — инновации. Под ними правительство подразумевает технологии искусственного интеллекта, сети 5G и интернет вещей.

Однако инвестиции в инновационные отрасли указывают и на другую особенность. Как отмечает старший аналитик Pangoal Institution У Ци, власти делают ставку именно на ИИ, интернет вещей и 5G, поскольку эти технологии выполняют инструментальную функцию. С их помощью Китай сможет перевести всю экономику на новые рельсы.

Главная задача КНР — в короткий срок перейти от промышленной модели, требующей крупных капиталовложений и трудозатрат, к экономике, растущей за счет потребления и инноваций.

По мнению У Ци, в 2019 году инвестиции в ИИ, интернет вещей и 5G достигнут сотен миллиардов юаней.

Все три отрасли закреплены в амбициозной стратегии развития Made in China 2025. При этом некоторые эксперты сомневаются, что Китаю удастся реализовать поставленные задачи и стать полностью независимым в технологическом плане государством.