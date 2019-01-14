Что ждать от курса на этой неделе?

На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,6%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,15 грн до 27,98 грн (-0,6%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 28,05/28,09 до 27,92/27,94 (-0,5%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,90/28,16 до 27,78/28,05 (-0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,0%.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, укрепление гривны на минувшей неделе во многом было связано с необходимостью уплаты налогов в бюджет. Однако и окончание налогового бюджетного периода вряд ли приведет к возобновлению ее падения.

“Пока не видно причин для роста спроса на валюту. Опасения, что с приближением выборов власти из популистских соображений зальют рынок гривной, пока не оправдываются”, – говорит он.

С его слов, на начавшейся неделе стоит ожидать умеренного снижения курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн”, – прогнозирует эксперт.