В Минсоцполитики назвали количество субсидиантов

Если в 2017 году государственную субсидию получали около 6,9 миллионов семей, то в 2018 году их число составило около 4 миллионов.

Об этом сообщил министр соцполитики Андрей Рева.

Рева отметил, что количество субсидиантов считают по окончании отопительного сезона, когда видно, кто реально платил по тем льготным условиям, которые предоставило государство на зимний период. Как правило, эту цифру видно к концу апреля.

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“В прошлом году это были 6,9 миллионов семей. На сегодняшний день их около 4 миллионов. Но процесс назначения субсидий продолжается. Если сравнивать цифры декабря 2018 года и декабря 2017 года, то они отличаются приблизительно на миллион людей”, – сказал министр.

По словам Ревы, такое сокращение количества семей, нуждающихся в субсидиях, вызвано, прежде всего, требованием аргументировать “нулевой доход”.

“Например, у нас было 923 000 домохозяйств, которые показывали “нулевые” доходы. И раньше им вопросов не ставили. Но сейчас, когда мы попросили объяснить, за счет чего они живут, не все решили, что им нужны субсидии”, – рассказал министр.