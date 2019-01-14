В Минсоцполитики назвали риски монетизации субсидий (инфографика)

В Украине уже с марта субсидиантам выдадут на руки деньги на оплату коммунальных услуг. В случае, если половина из них не заплатит вовремя, то бюджет потеряет 7,5 млрд грн за два с половиной месяца.

Такие цифры озвучил министр социальной политики Андрей Рева.

Читайте также: Рева назвал ожидаемый эффект от выплаты субсидий наличными

Он напомнил, что было принято решение о том, чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме с марта.

“Условно, сегодня у нас 4 миллиона получателей субсидий. Средний размер субсидии составляет 1,5 тысячи гривен (в отопительный период. — ред.). Это шесть миллиардов гривен в месяц. Столько будем выдавать “наличных”. Какой может быть процент невозврата? Допустим, 50 процентов. За два с половиной месяца при половине невозврата потенциально можем потерять 7,5 миллиарда гривен”, — предупредил Рева.

Он заявил, что указанная сумма не сможет обвалить экономику Украины: “Это мы берем возможный риск. Это не те деньги, которые обвалят экономику. Но не стоит забывать, что у нас есть механизм прекращения выплат субсидий людям, если они не рассчитались за услугу. Мы это сразу видим, есть сроки расчета”.