Аренда жилья для нардепов: сколько государство за это платит (инфографика)

Народные депутаты Украины ежемесячно получают компенсацию от государства за аренду жилья в Киеве, пишет Сегодня.

Нардепы в Украине получают ежемесячную компенсацию за траты на жилье. Верховная Рада постоянно публикует отчеты о том, кому и сколько денег было выделено на аренду недвижимости из государственного бюджета. В документах можно увидеть, что число нардепов, которые получают компенсацию, в 2018 году варьировалось от 165 до 174.

Меньше всего народных избранников получили компенсацию в декабре 2018 г. – всего 165 человек, а больше всего в январе – 174. В среднем, их количество составляет 172 человека, т.е. почти 41% народных избранников получают компенсации.

Сумма компенсации тоже меняется. Так, выплаты нардепам чередовались по месяцам – например, в апреле все получили по 19 500 грн, а уже в мае – 20 150 грн, такая традиция сохранилась и до конца 2018 г. В среднем, ежемесячно им начисляют по 20 тысяч гривен за аренду квартиры или номера в гостинице “Киев”; получается, что за один день им платят по 650 грн.

Таким образом, общая сумма компенсаций за 2018 г. составила 40,6 млн грн, тогда как еще в 2017 г. она была около 32 млн грн.