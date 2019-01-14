Четверо бывших менеджеров Audi пребывают под следствием в США

«Дизельный скандал» продолжает оставаться в поле зрения властей США. Давление на следствие продолжается. После того, как два бывших сотрудника VW уже понесли серьезное наказание, подобное ждет четырех бывших руководителей дочерней компании Audi.

Об этом сообщает dpa.

Четверо бывших менеджеров Audi в настоящее время находятся под следствием в США. Бывший член технического совета Audi и трое бывших разработчиков двигателей Audi обвиняются в мошенничестве. Они на протяжении 10 лет манипулировали показателями выбросов выхлопных газов дизельных двигателей. Об этом говорится в заключении, вынесенном Детройтским окружным судом на прошлой неделе.

Мужчинам вменяют нарушение законов США об охране окружающей среды и обман покупателей автомобилей.

В 2017 году Audi уплатила в США солидные штрафы и установила гражданские соглашения. Скандал с дизельным топливом обошелся дочерней компании VW в 2,2 млрд евро.

Бывший генеральный директор Volkswagen Мартин Винтеркорн все еще находится под следствием США в связи с «дизельгейтом». А два менеджера VW были арестованы в США в 2017 году и приговорены к семи или трем годам тюремного заключения.