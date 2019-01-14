В Украине хотят наказывать за неправильно выданные кредиты

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Нардепы предлагают наказывать гривной за манипуляции с выдачей льготной ипотеки. За неправильный просчет суммы кредита молодым семьям и одиноким людям должностное лицо госфонда хотят оштрафовать на 850-1700 грн. А за нарушение очереди, когда претенденты по непонятным причинам опускаются по списку вниз, лоббируется штраф в размере 510-850 грн.
Такая ответственность прописана в законопроекте №9482, внесенном в Верховную Раду.
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Как рассказал его автор нардеп Юрий Бублик, чаще всего манипуляции с очередями на льготные кредиты фиксируются в селах и небольших городах, где наиболее востребовано молодежное долгосрочное кредитование. Нередко за продвижение в очереди требуют взятки.
«Ряд государственных фондов, которые занимаются выдачей льготных долгосрочных кредитов на жилье молодым семьям, манипулируют суммами и очередями. Люди в селах долгое время стоят в очередях, чтобы поучаствовать в таких программах. Но по факту достается кредит далеко не всем, в том числе из-за того, что приоритет в очереди предоставляется тем, кто заплатит. Очереди постоянно перетасовываются. Штрафы должны поспособствовать повышению ответственности должностях лиц фондов во избежание дальнейших манипуляций», — отметил Юрий Бублик.
Рассмотрением административных дел по кредитным нарушениям будет заниматься Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.
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