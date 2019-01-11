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Рожкова рассказала о перспективах рынка ипотеки

Рожкова рассказала о перспективах рынка ипотеки

Банки ожидают оживления ипотеки, но еще не в том объеме, который был бы желателен для экономики.

Об этом на пресс-конференции рассказала первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова.

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“По нашим опросам, проведенным в банковском секторе, банки ожидают оживления ипотеки, но еще не в том объеме, который был бы желателен для экономики. Здесь есть несколько причин. На сегодня та ипотека, которая представлена как кредитная, является краткосрочной. Она работает преимущественно в рамках двусторонних договоренностей между банками и застройщиками. И здесь есть вопросы несовершенства законодательства в том числе в вопросе взыскания в случае, если объект недостроен. То есть есть определенные риски, которые не позволяют банкам массово идти в этот сегмент”, – сказала она.

По словам Рожковой, банковская система продолжает работать

“Надеемся, что это направление получит развитие, потому что банки заинтересованы в долгосрочном кредитовании”, – добавила Рожкова.

По материалам depo.ua
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