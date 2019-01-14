Количество банков в России за пять лет сократилось вдвое

Количество действующих банков в РФ в 2018 году уменьшилось на 77 – до 440 с 517.

Об этом свидетельствует статистика ЦБ РФ.

За пять с половиной лет, когда проходила активная расчистка российской банковской системы, количество действующих банков в РФ сократилось на 454, или более чем в два раза, с 894 на 1 июля 2013 года.

Для сравнения: за предыдущие девять лет (с 1 мая 2004 года, когда накануне банковского кризиса работали тысячу двести семьдесят семь банков) к середине 2013 года количество банков уменьшилось на 383.

Почти половина банков из покинувших финансовый рынок за последнюю пятилетку остались без лицензий в 2015 и 2016 годах (соответственно, 102 и 106).

Основанием для выхода банка из игры в основном был отзыв его лицензии регулятором из-за плохого финансового состояния и нарушения требований законодательства.

Количество действующих лицензий сокращалось также в результате банковских слияний, а также добровольных отказов кредитных организаций от продолжения деятельности.