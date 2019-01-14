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В 2019 году продажи электрокаров в мире вырастут на 40% - Bloomberg

В 2019 году продажи электрокаров в мире вырастут на 40% - Bloomberg

В 2019 году во всем мире предположительно будет продано 2,6 млн электромобилей, что примерно на 40% больше, чем в 2018 году.

Такой прогноз сделало агентство Bloomberg NEF.

Ожидания экспертов:

  • Лидером по продажам электрокаров останется, как и прежде, Китай. В стране могут реализовать примерно 1,5 млн авто на экотопливе или около 57% мирового рынка. Впрочем, Китай находится на переходном этапе, и ежегодное удвоение продаж вряд ли сохранится в 2019. Об этом свидетельствует и то, что в стране впервые за 28 лет обвалился авторынок.
  • В Европе, по прогнозам, продажи составят около 500 тысяч электрокаров. Ключевыми покупателями станут жители Скандинавских стран, в том числе Норвегии, и Германии. Рост заинтересованности электрокарами ожидают в Италии.
  • В Великобритании после сокращения субсидий рынок электрокаров скорее всего не вырастет, а останется на уровне 2018 года.
  • Продажи в Северной Америке составят около 425 тысяч электромобилей. В сравнении с 405 тысячами 2018 года – это довольно скромный рост. Всплеск продаж Tesla Model 3 во втором полугодии 2018 года привел к росту продаж электрокаров, но сохранить его будет сложно, если на рынок не будет выведена более дешевая модель.
  • Совокупные продажи в Японии и Южной Корее должны составить около 100 тысяч электромобилей.

Стоит отметить, что за 2018 год рынок электрокаров вырос на 70% по сравнению с 2017.

По материалам ТСН
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