Желающих вступить в еврозону в ближайшие годы больше не станет - Данилишин

За годы существования еврозоны экономический разрыв между отдельными членами валютного союза только углубился, нивелировав все преимущества существования единого валютного пространства, поэтому в ближайшие годы желающих присоединиться к единой зоне евро больше не станет.

Об этом сообщил в Facebook председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

“Будем надеяться, что худшие времена, если они все же должны быть, единая европейская валюта переживет достойно. Но, как бы там ни было, считаю, что двадцатый член европейского монетарного союза в ближайшие годы не появится…”, – отметил председатель совета НБУ.

Как пояснил Б. Данилишин, в настоящее время министры финансов стран-членов еврозоны пытаются делать все возможное, чтобы сохранить евро, однако готовятся к “худшим временам”. По словам экономиста, отказ от денежно-кредитного суверенитета обернулся для многих стран в частности южной Европы ростом безработицы, падением уровня зарплат, оттоком инвестиций. В конце концов, это привело к приходу во власть популистских партий в ряде стран.