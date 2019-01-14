Microsoft откроет ИИ-центр в Китае

Американская корпорация Microsoft откроет лабораторию искусственного интеллекта (ИИ) и IoT (интернета вещей) в Китае.

Об этом сообщает новостное агентство Xinhua.

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Центр займется интеграцией ИИ и IoT. Разработки экспертов будут внедряться в различные сектора экономики, включая обрабатывающую промышленность и розничную торговлю. Новая лаборатория будет также проводить исследования в сфере виртуальной реальности.

Центр, который начнет работу в апреле текущего года, станет третьим для корпорации. Другие лаборатории располагаются в Сиэтле (США) и Мюнхене (Германия).