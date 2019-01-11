Microsoft отказывается от бесплатной поддержки Windows 7

Компания Microsoft сообщила о том, что прекратит бесплатную поддержку для Windows 7.

Об этом сообщает The Next Web.

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Старую версию Windows 7 больше не будут поддерживать на бесплатной основе уже через год. К 2020 году пользователям придется перейти на более новые версии программного обеспечения.

Также сообщается, что по данным аналитической службы Net Applications, Windows 7 пользуются около 42,8% пользователей на своих персональных компьютерах.