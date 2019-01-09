Google Chrome в июле запустит свой блокировщик рекламы

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Американская корпорация Google заявила в своем блоге, что 9 июля 2019 года сделает функцию блокировки нежелательной рекламы в браузере Google Chrome доступной во всем мире.
В список нежелательной рекламы входят:
Читайте также: Chrome теперь поддерживает функцию «Картинка в картинке» для некоторых видео
Google уже длительное время ведет борьбу с нежелательной, по их мнению, рекламой.
Впервые об этом компания заговорила в феврале 2018 года, когда браузер Chrome начал тестировать блокировщик рекламы в Северной Америке и Европе. В ноябре 2018 года компания заявила, что будет блокировать рекламу на всех сайтах с крайне навязчивой рекламой, если они не примут меры по этому поводу в течение 30 дней с момента уведомления.
По заявлению старшего директора по продукции Chrome Бэна Гэлбрейта, тестовый запуск блокировщика привел к массовым улучшениям в интернете.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Индекс Биг Мака: гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира (инфографика)Вчера, 10:00 - 2679 26
Минфин оценил объем платежей по госдолгу в 2019 годуВчера, 09:00 - 1166 13
Порошенко прогнозирует в 2019-м самый высокий за восемь лет экономический ростВчера, 09:45 - 1478 12
Поменять систему отопления в доме можно будет без разрешенийВчера, 12:00 - 5015 6
Прошлый год стал весьма успешным для банковской системы - экспертВчера, 21:00 - 272 5
Поменять систему отопления в доме можно будет без разрешенийВчера, 12:00 - 5015 6
ПриватБанк приостановит операции по картам клиентовВчера, 15:30 - 3693 4
Индекс Биг Мака: гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира (инфографика)Вчера, 10:00 - 2679 26
Дуров ликвидирует Telegram - СМИВчера, 14:45 - 2261
Украине предрекли лидерство по утрате рабочей силыВчера, 08:30 - 1779 5
Маск показал звездолет StarshipВчера, 12:10 - 705
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 6835 1
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1093
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 829
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 424