Google Chrome в июле запустит свой блокировщик рекламы

Американская корпорация Google заявила в своем блоге, что 9 июля 2019 года сделает функцию блокировки нежелательной рекламы в браузере Google Chrome доступной во всем мире.

В список нежелательной рекламы входят:

всплывающие окна,

автовоспроизведение видеорекламы со звуком,

большие окна рекламы в подвальной части страницы и другие.

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Google уже длительное время ведет борьбу с нежелательной, по их мнению, рекламой.

Впервые об этом компания заговорила в феврале 2018 года, когда браузер Chrome начал тестировать блокировщик рекламы в Северной Америке и Европе. В ноябре 2018 года компания заявила, что будет блокировать рекламу на всех сайтах с крайне навязчивой рекламой, если они не примут меры по этому поводу в течение 30 дней с момента уведомления.

По заявлению старшего директора по продукции Chrome Бэна Гэлбрейта, тестовый запуск блокировщика привел к массовым улучшениям в интернете.