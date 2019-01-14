Xiaomi показала подэкранный сканер отпечатков пальцев (видео)

Компания Xiaomi разработала подэкранный дактилоскопический сканер, который работает на большой площади дисплея смартфона.

Впервые подобную технологию продемонстрировала в своих гаджетах китайская компания Vivo.

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Но, согласно сообщению соучредителя Xiaomi Линь Бина, компания работает над продвинутым внедрением этой технологии. Пост Линь Бина включает в себя видео, демонстрирующее прототип телефона с новым датчиком отпечатков пальцев, который имеет активную область 25 × 50 мм, что означает, что пользователи могут разблокировать его, коснувшись в любом месте гораздо большей области, чем сканеры размером с отпечаток пальца, которые установлены в нескольких телефонах, выпущенных в прошлом году.

На видео технологию тестируют на базе Xiaomi Mi 8, но Линь Бин говорит, что если новшество получит позитивный отклик среди поклонников, то компания рассмотрит возможность размещения сканера в других устройствах.