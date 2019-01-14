Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 14 0

Xiaomi показала подэкранный сканер отпечатков пальцев (видео)

Xiaomi показала подэкранный сканер отпечатков пальцев (видео)

Компания Xiaomi разработала подэкранный дактилоскопический сканер, который работает на большой площади дисплея смартфона.

Впервые подобную технологию продемонстрировала в своих гаджетах китайская компания Vivo.

Читайте также: Xiaomi инвестирует $1,5 млрд в ИИ и интернет вещей

Но, согласно сообщению соучредителя Xiaomi Линь Бина, компания работает над продвинутым внедрением этой технологии. Пост Линь Бина включает в себя видео, демонстрирующее прототип телефона с новым датчиком отпечатков пальцев, который имеет активную область 25 × 50 мм, что означает, что пользователи могут разблокировать его, коснувшись в любом месте гораздо большей области, чем сканеры размером с отпечаток пальца, которые установлены в нескольких телефонах, выпущенных в прошлом году.

На видео технологию тестируют на базе Xiaomi Mi 8, но Линь Бин говорит, что если новшество получит позитивный отклик среди поклонников, то компания рассмотрит возможность размещения сканера в других устройствах.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина