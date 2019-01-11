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Xiaomi инвестирует $1,5 млрд в ИИ и интернет вещей

Xiaomi инвестирует $1,5 млрд в ИИ и интернет вещей

Китайская технологическая компания Xiaomi собирается в ближайшие пять лет инвестировать как минимум 10 млрд юаней ($1,5 млрд) в разработки в сфере искусственного интеллекта (AI) и интернета вещей (IoT).

Об этом основатель компании Лэй Цзюнь сообщил в интервью Bloomberg Television.

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По словам Лэя, Xiaomi кроме этого собирается активнее выходить на рынок гаджетов премиального класса, а также расширять свое присутствие на европейском рынке.

Намерение потратить $1,5 млрд на разработки в сфере AI и IoT логично в рамках ее стремления превратиться из производителя смартфонов в международную технологическую корпорацию, Xiaomi постепенно выходит в новые сферы. В частности, компания создала собственную платформу «умного» дома и интеллектуальные элементы для него: от телевизоров до рисоварок.

В минувшем году компания даже заключила соглашение о партнерстве с IKEA, в рамках которого все продаваемые в сети магазинов интеллектуальные светильники будут по умолчанию подключены к платформе Xiaomi.

Стремлению активнее диверсифицировать свой бизнес способствуют и рыночные факторы, такие как замедление спроса на смартфоны, ужесточение конкуренции и сложные отношения между Китаем и США. Все это оказывает довольно сильное влияние на компанию: с момента IPO, прошедшего в июле, ее акции упали на 58%. Только за последние несколько дней они упали более чем на 17%.

По материалам Коммерсантъ
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