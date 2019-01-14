В Украине подскочили цены на "молочку": что подорожало и чего ждать в 2019 году

За 2018 год “молочная корзина” подорожала на 10%, или на 19 грн. Стоимость этой корзины на конец декабря 2018 составила 217,1 грн, тогда как на конец прошлого года она стоила 198,1 грн. Такие данные обнародовал аграрный эксперт, глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, ссылаясь на официальную статистику.

“В нашу “молочную корзину” вошло по килограмму творога и сметаны, литр молока и 200 г сливочного масла”, – отметил Дорошенко.

Он опубликовал на своей странице в Facebook динамику роста цены продуктов, входящих в “молочную корзину”:

Сметана, рост за год – 11%, или 5,6 грн/кг. Сливочное масло, индекс роста – 10%, или 3,6 грн.