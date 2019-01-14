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Американские вузы разрабатывают новую криптовалюту

Американские вузы разрабатывают новую криптовалюту

Исследователи из семи американских вузов, включая Массачусетский технологический институт (MIT), Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Беркли, объединились для создания новой криптовалюты.

Как пишет Bloomberg, цель разработчиков – достичь 10 тысяч транзакций в секунду, что намного больше возможностей популярных криптовалют.

Для Bitcoin этот показатель в среднем составляет от 3,3 до 7 транзакций в секунду, для Ethereum – от 10 до 30. Даже платежная система Visa в среднем обрабатывает около 1700 транзакций в секунду.

Новая криптовалюта получит название Unit-e. Ее планируют запустить во второй половине 2019 года.

Unit-e является инициативой некоммерческого фонда Distributed Technology Research (DTR), созданного учеными при поддержке хедж-фонда Pantera Capital, который финансирует проекты в области децентрализованных технологий.

Чтобы добиться цели в 10 тысяч транзакций в секунду, DTR деконструирует технологию блокчейн, на которую опирается большинство криптовалют, и работает над улучшением каждого ее элемента, рассказал исследователь проекта и профессор электротехники и вычислительной техники в Иллинойсском университете Прамод Вишванат.

По его мнению, Bitcoin был прорывом, но технологию нужно масштабировать, чтобы она по-настоящему изменила жизни людей и стала глобальными ежедневными деньгами.

По материалам Финансовый клуб
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