Правительство Италии утвердило снижение пенсионного возраста

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На специальном заседании 17 января правительство Италии утвердило указ “квоты 100”, который снижает пенсионный возраст и вводит выплаты для тех, кто находится за чертой бедности.
“Это фундаментальный этап, два мероприятия, которые являются проектом социальной и экономической политики, которыми гордится правительство”, – заявил премьер-министр Джузеппе Конте.
По новым правилам, граждане Италии смогут выходить на пенсию не в 66-67 лет, как сейчас, а тогда, когда сумма возраста и стажа достигнет 100, возраст будет не менее 62, а стаж не менее 38 лет.
“Выплаты для тех, кто по доходу находится за чертой абсолютной бедности, будут составлять от 780 до 1032 евро”, – сообщил заместитель премьер-министра Луиджи Ди Майо.
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