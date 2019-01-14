Правительство Италии утвердило снижение пенсионного возраста

На специальном заседании 17 января правительство Италии утвердило указ “квоты 100”, который снижает пенсионный возраст и вводит выплаты для тех, кто находится за чертой бедности.

“Это фундаментальный этап, два мероприятия, которые являются проектом социальной и экономической политики, которыми гордится правительство”, – заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

По новым правилам, граждане Италии смогут выходить на пенсию не в 66-67 лет, как сейчас, а тогда, когда сумма возраста и стажа достигнет 100, возраст будет не менее 62, а стаж не менее 38 лет.

“Выплаты для тех, кто по доходу находится за чертой абсолютной бедности, будут составлять от 780 до 1032 евро”, – сообщил заместитель премьер-министра Луиджи Ди Майо.