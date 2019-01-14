Киевляне зарабатывают вчетверо больше жителей Киевской области

В Киеве зарабатывают вчетверо больше, чем в Киевской области.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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Согласно данным отчета Госкомстата, в 2017 году киевляне заработали 447,559 млрд грн, что в расчете на одного человека составляет более 118 тыс. грн на одного человека.

Рост доходов по сравнению с 2016 годом составил 10,6%. При этом в отчете отметили, что расходы населения в 2017 году составили 417,615 млрд грн.

В то же время в Киевской области совокупные доходы населения составили 117,755 млрд грн (50,6 тыс. грн на одного человека) – рост 11,5%. Расходы 2017 жителей области составили 147,551 млрд грн.

Жители Днепропетровской области получили доход в 245,778 млрд грн, потратив 225,791 млрд грн – 57,3 тыс. грн на человека, Харьковской – 175,850 млрд грн (потратили – 203,127 млрд грн) – 48,3 тыс. грн на человека.

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