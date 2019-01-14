Правительство выделило средства на энергоэффективность

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Кабинет Министров Украины заложил в бюджет-2019 два млрд грн на энергоэффективность.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter.
Читайте также: Украина уже 1150 дней живет без российского газа – Премьер
По словам Гройсмана, 1,6 млрд гривен из государственного бюджета будут направлены на финансирование нового Фонда энергоэффективности.
Благодаря выделенным средствам и работе фонда, украинцы смогут получить помощь в энергомодернизации своих домов.
Вместе с тем ранее премьер назвал четыре ключевых фактора энергонезависимости Украины. Среди них увеличение добычи собственного газа, улучшение энергоэффективности, интеграция украинской ГТС к европейскому рынку, наличие субсидий для защиты населения.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Куда украинцам лучше поехать на заработкиВчера, 16:00 - 3280 11
ЕС инициировал переговоры с Украиной по спору из-за леса-кругляка6 ч. назад - 670 9
Средства уже начали получать: в "Нафтогазе" рассказали, как проходит взыскание $2,6 миллиарда с "Газпрома"5 ч. назад - 1278 8
Эксперт прогнозирует рост инфляции из-за выплаты субсидий наличными5 ч. назад - 320 6
Вкладчики завалили банки деньгамиПозавчера, 14:00 - 8943 4
В Viber добавили новую функциюВчера, 22:00 - 6689 2
Аналитики озвучили объемы финансовых потерь биткоин-майнеровВчера, 17:40 - 2543 1
Стала известна дальнейшая судьба монет номиналом 5 и 10 грнВчера, 17:00 - 2488 3
В Сумах с февраля дорожает проезд в транспортеВчера, 20:20 - 2411
Cadillac анонсировал свой первый электромобиль (фото)14 ч. назад - 2381
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 1140
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2810 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8739 5
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1732 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1286