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Правительство выделило средства на энергоэффективность

Правительство выделило средства на энергоэффективность

Кабинет Министров Украины заложил в бюджет-2019 два млрд грн на энергоэффективность.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter.

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По словам Гройсмана, 1,6 млрд гривен из государственного бюджета будут направлены на финансирование нового Фонда энергоэффективности.

Благодаря выделенным средствам и работе фонда, украинцы смогут получить помощь в энергомодернизации своих домов.

Вместе с тем ранее премьер назвал четыре ключевых фактора энергонезависимости Украины. Среди них увеличение добычи собственного газа, улучшение энергоэффективности, интеграция украинской ГТС к европейскому рынку, наличие субсидий для защиты населения.

По материалам Ура-информ
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