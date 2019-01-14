Правительство выделило средства на энергоэффективность

Кабинет Министров Украины заложил в бюджет-2019 два млрд грн на энергоэффективность.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем микроблоге в Twitter.

Читайте также: Украина уже 1150 дней живет без российского газа – Премьер

По словам Гройсмана, 1,6 млрд гривен из государственного бюджета будут направлены на финансирование нового Фонда энергоэффективности.

Благодаря выделенным средствам и работе фонда, украинцы смогут получить помощь в энергомодернизации своих домов.

Вместе с тем ранее премьер назвал четыре ключевых фактора энергонезависимости Украины. Среди них увеличение добычи собственного газа, улучшение энергоэффективности, интеграция украинской ГТС к европейскому рынку, наличие субсидий для защиты населения.