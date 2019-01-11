Украина уже 1150 дней живет без российского газа - Премьер

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Украина уже 1150 дней живет без поставок газа из Российской Федерации.
Об этом на заседании правительства сказал Премьер-министр Владимир Гройсман.
“Около 1150 дней мы живем без капли российского газа. Российский газ – это оружие, которое использовалось против Украины, чтобы завладеть нашей независимостью. Думаю, все помнят, как российский газ использовался против Украины. В 2014 году было принято очень непростое решение, еще премьер-министром Яценюком, о прекращении любого взаимодействия со страной-агрессором”, – сказал Гройсман.
По его словам, это решение стало толчком к энергетической независимости государства и позволило противодействовать давлению России.
“Перед нами стоит задача не просто сменить поставщика газа. Мы, как газовая держава, располагаем залежами газа и можем обеспечить себя полностью для собственных нужд – как граждан, так и экономики”, – отметил Гройсман.
Премьер подчеркнул, что добычу украинского газа следует увеличивать.
“За несколько лет мы сделали огромный прорыв по дерегуляции этой сферы, прозрачности аукционов на недра. Я глубоко убежден, что последующие годы дадут большой эффект по приросту добычи собственного газа”, – добавил Гройсман.
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