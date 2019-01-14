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Motorola снова выпустит ранее популярную модель Motorola RAZR

Motorola снова выпустит ранее популярную модель Motorola RAZR

Компания Motorola снова выпустит ранее популярную модель телефона Motorola RAZR со складывающимся корпусом.

Телефон может стоить до 1500 долларов, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Производитель хочет выпустить более 200 тысяч новых телефонов модели RAZR. Впрочем, неизвестно, изменят ли его дизайн и какие у него будут характеристики.

Ожидается, что Motorola RAZR начнет продаваться в США уже в феврале 2019, а на данный момент это устройство тестируют.

По материалам hromadske.tv
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