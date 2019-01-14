Порошенко подписал указ по закупкам для военных

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2019 и 2020, 2021 годы», которое добавляется «тайно». Об этом говорится в указе Президента №10 / 2019 от 16 января.
Соответствующее решение СНБО принял 26 декабря 2018. Контроль за выполнением решения глава государства возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
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