Бизнес ожидает 30 гривен за доллар (инфографика)

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Руководители украинских предприятий ожидают, что обменный курс гривны к доллару через 12 месяцев будет на уровне 29,99 грн/доллар.
Об этом свидетельствует публикация Деловые ожидания предприятий Украины от Национального банка за IV квартал 2018 года.
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Таким образом, по сравнению с предыдущим кварталом девальвационные ожидания ухудшились. В III квартале 2018 года руководители предприятий ожидали курс на уровне 29,6 грн/доллар.
Большинство респондентов (78,6%), участвовавших в опросе, считают, что обменный курса в следующие 12 месяцев будет выше чем 29,00 грн/доллар (в III квартале 65,1%).
Более трети респондентов (34,6%) убеждены, что обменный курс будет в пределах 29,00-30,00 грн/ грн/доллар.
Очередной опрос НБУ был проведен 5 ноября – 4 декабря 2018 года среди руководителей 675 предприятий. Опрос репрезентативен по основным видам и направлениям деятельности, размерам предприятий по количеству работников.
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