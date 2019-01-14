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В Запорожье с понедельника подешевеют маршрутки

В Запорожье с понедельника подешевеют маршрутки

В Запорожье с понедельника, 21 января, стоимость проезда в маршрутных такси уменьшится на 1 гривну.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил городской голова Запорожья Владимир Буряк.

«Финальная точка в вопросе снижения тарифов на проезд поставлена. Подписал решение исполкома — с 21 января запорожцы будут платить на 1 гривну меньше», – сообщил Буряк.

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Проект решения «О тарифе на услуги по перевозке одного пассажира на городских автобусных маршрутах общего пользования» накануне был обнародован на официальном сайте Запорожского городского совета.

В документе отмечается, что новые тарифы начнут действовать уже с 21 января 2019 года.

Также на этой неделе Буряк провел совещание с перевозчиками, во время которого отметил, что исполнительный комитет не имеет права принимать такие важные решения, как уменьшение цен на проезд, без обсуждения с перевозчиками.

“Экономические основания для уменьшения стоимости, ведь топливо сейчас стоит примерно 27 гривен, фактически с 32 гривен. Вопрос для вас сложный, но принять такое решение необходимо”, – обратился мэр к перевозчикам.

Проект решения был принят в рабочем порядке.

Таким образом, стоимость проезда на автобусных маршрутах общего значения в Запорожье составит от 5 до 10 гривен (в зависимости от маршрута). Проезд в коммунальных автобусах и электротранспорте останется без изменений — 5 и 4 гривны соответственно.

По материалам УКРИНФОРМ
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