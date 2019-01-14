Раскрыты детали гибкого iPhone

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Глава инновационного центра дизайна Samsung Федерико Казаленьо поведал некоторые подробности о готовящемся «гибком» iPhone.
По словам специалиста, Apple может оснастить свой гаджет революционным экраном, который раскладывается наружу.
Он отметил, что по сравнению с дисплеем, который Apple рассматривает в качестве одного из возможных дизайнов для своей складной модели, складывающийся внутрь, дисплей предоставит больше возможностей в плане дизайна.
Эксперт отметил, что Apple намерена использовать дизайн, который отличается большей простотой и дешевизной, однако смотрится при этом не так выгодно.
В пример он привел схожую историю с вырезом в экране, который, тем не менее, многие производители скопировали.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Суд в Швейцарии снял арест с активов "Газпрома"Вчера, 10:15 - 1931 27
Коболев: "Газпром" может прекратить транзит газа через УкраинуВчера, 12:00 - 2329 12
За год у коррупционеров конфисковали 140 тысяч гривенВчера, 14:30 - 570 6
Глава "Нафтогаза" назвал сумму потерь от газового контракта 2009 годаВчера, 11:15 - 815 6
Розенко рассказал, как украинцы смогут получить субсидии наличнымиВчера, 11:00 - 755 5
Как немцы предпочитают хранить свои сбереженияВчера, 08:45 - 10507 1
Выход смартфона Samsung Galaxy A60 с «дырявым» экраном ожидается в апрелеВчера, 06:00 - 7644
Коболев: "Газпром" может прекратить транзит газа через УкраинуВчера, 12:00 - 2329 12
Суд в Швейцарии снял арест с активов "Газпрома"Вчера, 10:15 - 1931 27
МВД рассмотрит возможность получения водительских прав без прохождения курсовВчера, 08:00 - 1662
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 1441
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 3204 2
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 9126 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1869 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1394