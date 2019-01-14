Раскрыты детали гибкого iPhone

Глава инновационного центра дизайна Samsung Федерико Казаленьо поведал некоторые подробности о готовящемся «гибком» iPhone.

По словам специалиста, Apple может оснастить свой гаджет революционным экраном, который раскладывается наружу.

Он отметил, что по сравнению с дисплеем, который Apple рассматривает в качестве одного из возможных дизайнов для своей складной модели, складывающийся внутрь, дисплей предоставит больше возможностей в плане дизайна.

Эксперт отметил, что Apple намерена использовать дизайн, который отличается большей простотой и дешевизной, однако смотрится при этом не так выгодно.

В пример он привел схожую историю с вырезом в экране, который, тем не менее, многие производители скопировали.