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Раскрыты детали гибкого iPhone

Раскрыты детали гибкого iPhone

Глава инновационного центра дизайна Samsung Федерико Казаленьо поведал некоторые подробности о готовящемся «гибком» iPhone.

По словам специалиста, Apple может оснастить свой гаджет революционным экраном, который раскладывается наружу.

Он отметил, что по сравнению с дисплеем, который Apple рассматривает в качестве одного из возможных дизайнов для своей складной модели, складывающийся внутрь, дисплей предоставит больше возможностей в плане дизайна.

Эксперт отметил, что Apple намерена использовать дизайн, который отличается большей простотой и дешевизной, однако смотрится при этом не так выгодно.

В пример он привел схожую историю с вырезом в экране, который, тем не менее, многие производители скопировали.

По материалам Корреспондент.net
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