Что ждет банки и их клиентов в 2019 году

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Национальный банк обнародовал план действий по достижению семи своих стратегических целей. Это список мер, которые НБУ намерен внедрить самостоятельно или при поддержке других госорганов и банков.
В I квартале 2019 года регулятор планирует:
Внедрение нового операционного дизайна монетарной политики: совершенствование порядка проведения монетарных операций с целью гибкого реагирования на изменение ликвидности банковской системы (выполнено НБУ с 11 января).
Сотрудничество с целью формирования независимых наблюдательных советов в государственных банках [Государство].
Реализация целевой консолидированной модели регулирования и надзора за финансовым сектором путем принятия соответствующего законопроекта [Государство].
Обновление нормативно-правовой базы Национального банка относительно валютного регулирования в соответствии с принципами и положениями закона «О валюте и валютных операциях».
Создание Экспертного совета по вопросам коммуникации с инновационными компаниями и проектами.
Разработка Стратегии и плана развития международного сотрудничества.
Создание Экспертной платформы НБУ.
Во II квартале 2019 года планируется:
Усовершенствование правил лицензирования небанковских финансовых учреждений.
Открытие счета глобального депозитария в Депозитарии Национального банка.
Внедрение единого международного номера банковского счета (IBAN) [Финансовый рынок].
Разработка Стратегии финансовой грамотности в Украине [Государство].
Введение требований к раскрытию информации о финансовых услугах потребителям [Граждане, Государство, Финансовый рынок].
Урегулирование использования системы BankID для удаленной идентификации [Финансовый рынок].
Введение стандарта для оплаты с помощью QR-кодов для участников платежного рынка.
Внедрение среднесрочного финансового планирования в соответствии со стратегическими приоритетами НБУ.
Запуск нового сайта Национального банка.
Внедрение концепции процессного менеджмента как инструмента реализации Стратегии НБУ.
В III квартале 2019 года меньше всего задач:
Введение обновленных требований к системе внутреннего контроля в банках.
Введение требований к организации процесса управления неработающими активами в банках в соответствии с рекомендациями ЕЦБ.
Централизация депозитарной функции в Украине: согласование с НКЦБФР и НДУ условий передачи функций по депозитарному учету операций с ОВГЗ от Депозитария Национального банка в Национальный депозитарий Украины [Государство].
В IV квартале 2019 года планируется:
Разработка и внедрение автоматизированной системы обработки больших данных (Big Data).
Разработка методики расчета и внедрения коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR), новой структуры регулятивного капитала.
Совершенствование и автоматизация процедур осуществления Национальным банком надзорных функций.
Улучшение внутренних систем финансового мониторинга банков [Финансовый рынок].
Разработка Национальной стратегии финансовой инклюзии в Украине [Государство].
Представление предложений к законодательным изменениям по имплементации Директивы ЕС PSD 2 (законопроект «О платежных услугах»).
Выпуск кобейджингових карт «Простір»-UnionPay украинскими банками.
Разработка Стратегии и плана развития бренда НБУ.
В течение года должны быть выполнены следующие задачи:
Внедрение в Украине рекомендаций ОЭСР по противодействию размыванию налоговой базы и перемещению прибылей за границу (законопроект об имплементации Плана действий BEPS) [Государство].
Присоединение к международной системе автоматического обмена финансовой информацией (принятие и внедрение законопроектов относительно имплементации Соглашения FATCA и присоединение к Многостороннему соглашению об обмене информацией о финансовых счетах по единому стандарту ОЭСР) [Государство].
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