Что ждет банки и их клиентов в 2019 году

Национальный банк обнародовал план действий по достижению семи своих стратегических целей. Это список мер, которые НБУ намерен внедрить самостоятельно или при поддержке других госорганов и банков.

В I квартале 2019 года регулятор планирует:

Внедрение нового операционного дизайна монетарной политики: совершенствование порядка проведения монетарных операций с целью гибкого реагирования на изменение ликвидности банковской системы (выполнено НБУ с 11 января).

Сотрудничество с целью формирования независимых наблюдательных советов в государственных банках [Государство].

Реализация целевой консолидированной модели регулирования и надзора за финансовым сектором путем принятия соответствующего законопроекта [Государство].

Обновление нормативно-правовой базы Национального банка относительно валютного регулирования в соответствии с принципами и положениями закона «О валюте и валютных операциях».

Создание Экспертного совета по вопросам коммуникации с инновационными компаниями и проектами.

Разработка Стратегии и плана развития международного сотрудничества.

Создание Экспертной платформы НБУ.

Во II квартале 2019 года планируется:

Усовершенствование правил лицензирования небанковских финансовых учреждений.

Открытие счета глобального депозитария в Депозитарии Национального банка.

Внедрение единого международного номера банковского счета (IBAN) [Финансовый рынок].

Разработка Стратегии финансовой грамотности в Украине [Государство].

Введение требований к раскрытию информации о финансовых услугах потребителям [Граждане, Государство, Финансовый рынок].

Урегулирование использования системы BankID для удаленной идентификации [Финансовый рынок].

Введение стандарта для оплаты с помощью QR-кодов для участников платежного рынка.

Внедрение среднесрочного финансового планирования в соответствии со стратегическими приоритетами НБУ.

Запуск нового сайта Национального банка.

Внедрение концепции процессного менеджмента как инструмента реализации Стратегии НБУ.

В III квартале 2019 года меньше всего задач:

Введение обновленных требований к системе внутреннего контроля в банках.

Введение требований к организации процесса управления неработающими активами в банках в соответствии с рекомендациями ЕЦБ.

Централизация депозитарной функции в Украине: согласование с НКЦБФР и НДУ условий передачи функций по депозитарному учету операций с ОВГЗ от Депозитария Национального банка в Национальный депозитарий Украины [Государство].

В IV квартале 2019 года планируется:

Разработка и внедрение автоматизированной системы обработки больших данных (Big Data).

Разработка методики расчета и внедрения коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR), новой структуры регулятивного капитала.

Совершенствование и автоматизация процедур осуществления Национальным банком надзорных функций.

Улучшение внутренних систем финансового мониторинга банков [Финансовый рынок].

Разработка Национальной стратегии финансовой инклюзии в Украине [Государство].

Представление предложений к законодательным изменениям по имплементации Директивы ЕС PSD 2 (законопроект «О платежных услугах»).

Выпуск кобейджингових карт «Простір»-UnionPay украинскими банками.

Разработка Стратегии и плана развития бренда НБУ.

В течение года должны быть выполнены следующие задачи:

Внедрение в Украине рекомендаций ОЭСР по противодействию размыванию налоговой базы и перемещению прибылей за границу (законопроект об имплементации Плана действий BEPS) [Государство].

Присоединение к международной системе автоматического обмена финансовой информацией (принятие и внедрение законопроектов относительно имплементации Соглашения FATCA и присоединение к Многостороннему соглашению об обмене информацией о финансовых счетах по единому стандарту ОЭСР) [Государство].