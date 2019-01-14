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MasterCard меняет правила в работе с платными подписками

MasterCard меняет правила в работе с платными подписками

Международная платежная система MasterCard изменит правила в работе с платными подписками на определенные приложения, связанные с банковской картой. Система будет требовать от производителей получать согласие клиента, прежде чем снять с него деньги за подписку.

«Для некоторых потребителей бесплатная пробная версия – это отличный способ проверить новый продукт, прежде чем принимать решение о его покупке. Однако иногда пробная версия может стать постоянной подпиской, которую трудно отменить. Это может быть неприятно и дорого», – пояснили в компании.

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По новым правилам, теперь продавцы услуг должны получить согласие клиента, а также сообщить владельцу карты о сумме, которую с него спишут, и дату, когда это будет сделано. Кроме того, поставщики услуг должны прописать подробную инструкцию, как отменить подписку.

По материалам hromadske.tv
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