MasterCard меняет правила в работе с платными подписками

Международная платежная система MasterCard изменит правила в работе с платными подписками на определенные приложения, связанные с банковской картой. Система будет требовать от производителей получать согласие клиента, прежде чем снять с него деньги за подписку.

«Для некоторых потребителей бесплатная пробная версия – это отличный способ проверить новый продукт, прежде чем принимать решение о его покупке. Однако иногда пробная версия может стать постоянной подпиской, которую трудно отменить. Это может быть неприятно и дорого», – пояснили в компании.

Читайте также: Американский банк тестирует карту Visa с переменным кодом CVV

По новым правилам, теперь продавцы услуг должны получить согласие клиента, а также сообщить владельцу карты о сумме, которую с него спишут, и дату, когда это будет сделано. Кроме того, поставщики услуг должны прописать подробную инструкцию, как отменить подписку.