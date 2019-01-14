По графику: Пенсионный фонд направил на выплату пенсий января более 18 миллионов

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Пенсионный фонд Украины направил более 18 млн грн на выплату пенсий января.
Об этом информирует пресс-служба ПФУ.
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“По состоянию на 15.01.2019 на выплату пенсий направлено 18 797,9 млн грн, что составляет 59,8 % потребности в средствах января 2019 года”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что финансирование и выплата пенсий осуществляются в соответствии с утвержденным графиком.
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