По графику: Пенсионный фонд направил на выплату пенсий января более 18 миллионов

Пенсионный фонд Украины направил более 18 млн грн на выплату пенсий января.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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“По состоянию на 15.01.2019 на выплату пенсий направлено 18 797,9 млн грн, что составляет 59,8 % потребности в средствах января 2019 года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что финансирование и выплата пенсий осуществляются в соответствии с утвержденным графиком.